Li molla la nave che salpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li molla la nave che salpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORMEGGI

Significato/Curiosita : Li molla la nave che salpa

la nave molla gli ormeggi e salpa per addentrarsi nell'oceano atlantico; durante i primi giorni di navigazione l'atmosfera è allegra ed ismaele fa la...

L'ormeggio è l'insieme delle operazioni nautiche che si effettuano per rendere stabilmente ferma un'imbarcazione in un dato punto della costa (generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con molla; nave; salpa; Cosi è un tipo duro e che non molla facilmente; molla re; Il cane che non molla ; Movimenti di molla ; Decollata... ma per la nave ; La stazza di una nave ; Far partire una nave appena costruita; Un tipo di nave usata dai Romani e dai Greci; salpa con l Arca; Si effettua prima di salpa re; Il porto da cui salpa rono tre famose caravelle; Si leva per salpa re; Cerca nelle Definizioni