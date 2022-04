Le 5 di Milano del 1848 sono passate alla storia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le 5 di Milano del 1848 sono passate alla storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIORNATE

Significato/Curiosita : Le 5 di milano del 1848 sono passate alla storia

Con cinque giornate di milano si fa riferimento all'insurrezione armata avvenuta tra il 18 e il 22 marzo 1848 nell'allora capitale del regno lombardo-veneto...

