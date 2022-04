Lievi come piume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lievi come piume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGGERE

Significato/Curiosita : Lievi come piume

Mentre il lungo becco è nero, le zampe grigie, e sono presenti delle lunghe piume sulla nuca e sul petto. questa specie popola le zone umide e costiere dell'africa...

Della cultura, psicoanalisi. « non siamo nati per leggere » , in quanto la capacità umana di leggere è un fattore culturale. essa è oggi ampiamente comprensibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Un area senza rilievi circoscritta da alture; Allievi ufficiali; Nome comune dei lievi ti; lievi problemi di salute; Pelle dura... come quella del limone; Formata da più elementi... come un auto FIAT; Non erbivori, come leoni o lupi; Protettori di artisti... come Lorenzo dÈ Medici; Ha le piume di gallo nel cappello; Hanno piume di gallo sul cappello; Pappagallino dalle piume verdi; Formisce piume