L insieme di coloro che comunicano con una lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme di coloro che comunicano con una lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARLANTI

Significato/Curiosita : L insieme di coloro che comunicano con una lingua

(malavita). la lingua è il sistema o forma storicamente determinata attraverso il quale gli appartenenti a una comunità si esprimono e comunicano tra loro attraverso...

Madrelingua (l1) e indicando ove presenti il totale dei parlanti. le altre statistiche presentano i parlanti totali. secondo worldometer, al dicembre 2020 la... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

