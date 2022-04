Le impalcature sulle facciate in rifacimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le impalcature sulle facciate in rifacimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PONTEGGI

Significato/Curiosita : Le impalcature sulle facciate in rifacimento

per tutelare le attività commerciali e per esigenze di tempo limitato i restauri sono stati portati avanti senza l'uso di impalcature fisse, bensì con...

Ancoraggio, rendendo del tutto inutile l'uso dell'imbracatura. i ponteggi tradizionali e i ponteggi metallici fissi sono l'opera provvisionale, formata da un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con impalcature; sulle; facciate; rifacimento; impalcature da muratori; Sostegno per impalcature ; Le impalcature per rifare le facciate; Si attraversa sulle strisce; Danzatrice classica sulle punte; Nasce sulle Ande e finisce nell Atlantico; Un marchio sulle biro; Le facciate dei fogli; Le facciate dei negozi; I dipinti sulle facciate degli edifici; Finestrone circolare nelle facciate delle chiese; Il rifacimento d un film; Opera di Giuseppe Verdi, rifacimento di Stiffelio; rifacimento comico; rifacimento moderno di un film ing; Cerca nelle Definizioni