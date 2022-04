Lo firmano entrambe le parti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo firmano entrambe le parti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTRATTO

Significato/Curiosita : Lo firmano entrambe le parti

Atlantica". ma lo stesso presidente degli stati uniti trump ha smentito tali considerazioni. 17 marzo 1948: benelux, francia e regno unito firmano il trattato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi contratto (disambigua). un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

