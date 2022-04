Far valere con la forza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far valere con la forza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMPORRE

Significato/Curiosita : Far valere con la forza

Occasioni di far valere la loro forza. infatti non sono stati divulgati particolari dettagli riguardo a questo assetto, ma è chiaro che la partecipazione...

Nel corso delle qualificazioni), la fia addusse ragioni di sicurezza per imporre cambiamenti nel regolamento, che altrimenti (per via del patto della concordia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

