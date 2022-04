Esseri che furono un po più evoluti delle scimmie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esseri che furono un po più evoluti delle scimmie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMINIDI

Significato/Curiosita : Esseri che furono un po piu evoluti delle scimmie

Centimetri. i galvaniani sono una razza di esseri simili a delle rane dalla pelle grigia, evoluti al punto da essere naturalmente intelligenti e con conoscenze...

Citazioni sugli ominidi wikizionario contiene il lemma di dizionario «ominide» wikimedia commons contiene immagini o altri file sugli ominidi wikispecies... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con esseri; furono; evoluti; delle; scimmie; Gli esseri umani che verranno dopo di noi; Scienza che confronta diversi esseri : anatomia __; esseri sovrumani; esseri d altri mondi; Lo furono Anna d Asburgo e Vittoria d Inghilterra; furono fatali alla corazzata Santo Stefano; Lo furono Schopenhauer e Platone; Lo furono Federico Fellini e Stanley Kubrick; La riconoscono alcuni smartphone evoluti ; La casa produttrice di Pro evoluti on Soccer; Long Term evoluti on; I bipedi più evoluti ; In quello delle pulci si vende un po di tutto; Tra gli studenti delle medie e gli universitari; Tributi elementi delle finestre; Il sedile delle aule parlamentari; Primati che strillano: scimmie __; Esile scimmie tta; Mammifero come le scimmie ; scimmie catarrine senza coda alte circa 50 cm; Cerca nelle Definizioni