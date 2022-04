È da eseguire per migliorare forma o conoscenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È da eseguire per migliorare forma o conoscenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESERCIZIO

Significato/Curiosita : E da eseguire per migliorare forma o conoscenza

Rituali da eseguire, le azioni necessarie per impedire che gli spiriti prendano il sopravvento, i preparativi che devono precedere l'evocazione e il modo...

Organizzazione aziendale esercizio, in dizionario di economia e finanza, istituto dell'enciclopedia italiana, 2012. esercizio, in dizionario di economia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con eseguire; migliorare; forma; conoscenza; Dare retta a qualcuno, eseguire gli ordini; eseguire un brano con un altro cantante; Era usata, in Spagna, per eseguire sentenze capitali; eseguire con l orchestra; Si può solo migliorare ; Si usa per migliorare la qualità della terra; Sostanza usata per migliorare i tessuti; Un regolatore per migliorare la controllabilità dell'aereo; Società informa tica fondata da Bill Gates nel 1975; forma ta da più elementi... come un auto FIAT; Appellativo forma le per il destinatario della mail; forma di investimento; Relativo a una conoscenza generale di più materie; Tramandare la conoscenza ai più piccoli; Manifestano la loro riconoscenza ; Un saggio che ha anche conoscenza ; Cerca nelle Definizioni