Un diminutivo di Agata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un diminutivo di Agata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TINA

Significato/Curiosita : Un diminutivo di agata

Forma diminutiva maschile del nome proprio di persona agata agatino – scultore greco antico dell'inizio del quarto secolo a.c. agatino – medico di sparta...

tina turner, pseudonimo di anna mae bullock (nutbush, 26 novembre 1939), è una cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, tra le più famose... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con diminutivo; agata; Un diminutivo per la Canalis; Un diminutivo di Francesco; Un diminutivo di Concetta; diminutivo inglese di Margherita; Somma di denaro pagata in anticipo; Sant agata di __ località del Messinese; Somma pagata per inadempienza; Varietà di agata ; Cerca nelle Definizioni