Si dilata e si restringe a seconda della luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dilata e si restringe a seconda della luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUPILLA

Significato/Curiosita : Si dilata e si restringe a seconda della luce

Stesso è ineliminabile. compare il primissimo piano di un occhio, che lentamente si spalanca. la pupilla – biancastra – si restringe e si dilata, mentre...

La pupilla (dal latino pupilla, diminutivo di pupa "bambina, bambolina") è il foro situato al centro dell'iride, di diametro variabile, che permette l'entrata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

