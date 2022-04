La dice sempre chi non sa mentire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dice sempre chi non sa mentire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VERITÀ

Significato/Curiosita : La dice sempre chi non sa mentire

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi verità (disambigua). con il termine verità (in latino veritas, in greco ea) si indica il senso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

