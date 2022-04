Un desueto persino aulico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un desueto "persino" aulico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EZIANDIO

Significato/Curiosita : Un desueto persino aulico

Ricomprendere persino la stessa ancona, ma non ci sono certezze in merito. la presenza del gallo-italico nelle frazioni di ancona era un fenomeno molto...

La sua analogia colla greca, e colla latina, e non solo giovevole, ma eziandio necessaria alla privata, e pubblica società de’ nostri compatrioti, e concittadini... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

