Destinato a cadere - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DECIDUO

Significato/Curiosita : Destinato a cadere

Cortigiano destinato a diventare il prototipo per tutte le corti principesche italiane; a venezia si diffuse, invece, un umanesimo educativo destinato a formare...

"caducifoglio" sia "deciduo", si possono trovare in libri (specialmente traduzioni recenti di libri in inglese) locuzioni come "alberi decidui", ma questo non...

