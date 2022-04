I denari per cui Giuda tradì Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I denari per cui Giuda tradì Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRENTA

Significato/Curiosita : I denari per cui giuda tradi gesu

è stato uno dei dodici apostoli di gesù, quello che secondo il nuovo testamento lo ha tradito per trenta denari (matteo 26:14-16) attraverso il gesto...

Vedi trento (disambigua). trento (afi: /'trnto/ o /'trento/, ascolta[·info]; trènt in dialetto trentino, trént in dialetto roveretano, trënt in ladino... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

