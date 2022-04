Decollata... ma per la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decollata... ma per la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALPATA

Significato/Curiosita : Decollata... ma per la nave

Vedi nave corazzata. con il termine nave da battaglia (chiamata anche corazzata) si indicano le più potenti navi da guerra delle marine militari per tutto...

Vestiti a far da vela. il 15 giugno affrontarono un lancione, il maria, salpato con l'intento di catturare il corsaro. nel combattimento il timoniere incontrò... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

