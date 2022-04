Il colle sede della Presidenza della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colle sede della Presidenza della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUIRINALE

Significato/Curiosita : Il colle sede della presidenza della repubblica

Presidente della repubblica è il palazzo del quirinale (sull'omonimo colle di roma) che per metonimia indica spesso la stessa presidenza. ai sensi dell'art...

quirinale, anche noto in epoca sabauda come reggia del quirinale e sotto i papi come palazzo apostolico del quirinale o palazzo papale del quirinale,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

