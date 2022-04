La chiede il bimbo sull altalena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La chiede il bimbo sull altalena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPINTA

Significato/Curiosita : La chiede il bimbo sull altalena

Christian, il bimbo che ha visto in volto i membri della banda, viene convocato dai militari che gli chiedono di provare a riconoscere proprio il maiale,...

con spinta si intende la forza di reazione scambiata tra due o più due corpi in base al terzo principio della dinamica. un esempio è la spinta idrostatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

