__ Cappelli, pregiata varietà di grano - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SENATORE

Significato/Curiosita : __ cappelli, pregiata varieta di grano

Il rieti originario è una varietà di grano tenero autunnale, originaria della piana reatina e diffusa in tutta italia specialmente tra l'ottocento e il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senatore (disambigua). il termine senatore (dal latino senex, vecchio) indicava nell'antica roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

