Cane di piccola taglia stato messicano spa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cane di piccola taglia stato messicano spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHIHUAHUA

Significato/Curiosita : Cane di piccola taglia stato messicano spa

Spontanea, quanto piuttosto ad accoppiamenti di chihuahua con altre razze (per esempio bassotti e spitz). i chihuahua merle non sarebbero perciò di razza pura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con cane; piccola; taglia; stato; messicano; Un giocatore di pallacane stro; Musica nata nelle chiese afroamericane ing; I sette amici di Biancane ve; Proprietario... di cane ; piccola somma di denaro risparmiato; piccola macchia sulla pelle; Don __, fondò la piccola Opera della Divina Provvidenza; piccola botte per fermentare vini o liquori; Una battaglia navale tra Pisani e Genovesi; Insalata di frutta taglia ta a pezzetti; Relazione dettaglia ta; Si realizzano intaglia ndo; stato invernale di ghiri e scoiattoli; stato asiatico ricco di petrolio; È stato un asso tra i motociclisti; Attestato necessario per fare il bagnino; La capitale dello Stato messicano di Nayarit; Copricapo messicano ; Un liquore messicano simile alla tequila; Scrittore e politico messicano Nobel per la letteratura; Cerca nelle Definizioni