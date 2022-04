Il Bruno attore de Il cielo sopra Berlino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Bruno attore de Il cielo sopra Berlino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GANZ

Significato/Curiosita : Il bruno attore de il cielo sopra berlino

il cielo sopra berlino (der himmel über berlin) è un film del 1987 diretto da wim wenders. presentato in concorso al 40º festival di cannes, ha vinto il...

Maurizio ganz (tolmezzo, 13 ottobre 1968) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico del milan femminile. è padre...

