Tolta con forza, portata via di mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tolta con forza, portata via di mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRAPPATA

Significato/Curiosita : Tolta con forza, portata via di mano

Della madonna a castel di leva divenne ben presto meta di pellegrinaggio. il 5 settembre 1740 l'icona viene tolta della torre e portata nella vicina tenuta...

3 732 000 – share 16,8%. è passato molto tempo da quando arianna è stata strappata ai suoi genitori, quando questi ricevono il conto dell'istituto in cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

