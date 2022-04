Lo sono le schede scartate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le schede scartate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NULLE

Significato/Curiosita : Lo sono le schede scartate

Raccogliere entrambe le schede; all'interno della cabina elettorale si trovava una prima urna dove l'elettore lasciava la scheda scartata, per poi consegnare...

Altre definizioni con sono; schede; scartate; Così sono i comportamenti degli estrosi; Corpo celeste i cui frammenti sono meteoriti; Nel basket ci sono quelle tiratrici; Quelle di Narnia sono raccontate in libri e film; Si...ripetono nelle schede ; Lo sono le schede per votare; Ha un’apertura nella quale si introducono schede ; Contiene schede elettorali; Non comprese nell elenco, scartate ; Gioco in cui le carte scartate vanno nel pozzo; Cerca nelle Definizioni