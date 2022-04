Sono famose quelle affrescate da Raffaello in Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono famose quelle affrescate da Raffaello in Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LOGGE

Significato/Curiosita : Sono famose quelle affrescate da raffaello in vaticano

La loggia di raffaello è un ambiente del secondo piano del palazzo apostolico, nella città del vaticano, confinante con le stanze e facente parte del complesso...

Seicento, le logge si trovano perlopiù al pianterreno, ma talvolta anche al primo piano (fungendo così da balconi o terrazze); due logge sovrapposte,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con sono; famose; quelle; affrescate; raffaello; vaticano; I familiari ai quali sono legato; Lo sono i robot industriali; Così sono comunemente detti i carassi dorati; sono diverse in erede; Sono famose quelle di Tibullo; Da lì partirono tre famose caravelle; Scolpì famose teste di pietra; Cento famose novelle; Nel basket ci sono quelle tiratrici; quelle di Narnia sono raccontate in libri e film; Per il telefonino ci sono quelle polifoniche; quelle di Siracusa fungevano da prigione; Quelle vaticane furono affrescate da Raffaello; In Vaticano sono ammira­te quelle affrescate su di­segno di Raffaello; Foto 1 4697 raffaello ; Un mirabile affresco di raffaello in Vaticano; L ispiratrice di raffaello ; Pittore e architetto allievo di raffaello ; Come l Osservatore... del vaticano ; Dipinse il Giudizio Universale, in vaticano ; Un mirabile affresco di Raffaello in vaticano ; È raffigurata nella bandiera del vaticano ; Cerca nelle Definizioni