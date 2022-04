Sono diverse in erede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono diverse in erede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RD

Significato/Curiosita : Sono diverse in erede

Un erede (lat. heres), nel diritto civile, indica colui che abbia accettato (in modo espresso o tacito) la chiamata all'eredità di una persona deceduta...

Raccolta differenziata rd – codice vettore iata di ryan international air rd – comando ms-dos per cancellare una directory rd – abbreviazione dell'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

