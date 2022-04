Un pugno ai fianchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pugno ai fianchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UNDERCUT

Significato/Curiosita : Un pugno ai fianchi

Per un pugno di dollari è un film del 1964, il primo della cosiddetta trilogia del dollaro, diretta da sergio leone e interpretata da clint eastwood, che...

L'undercut (dall'inglese cut, "tagliare") è un termine, utilizzato nelle competizioni automobilistiche, per definire una particolare strategia nella gestione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con pugno; fianchi; È in un pugno in un noto brano di Celentano; Il dio con la spada in pugno ; Intontire con un pugno ; Si usa per appendere oggetti un pugno nella boxe; Rotolano lungo i fianchi dei monti; Ricopre i fianchi dei vulcani; fianchi di Tina; I fianchi della porta; Cerca nelle Definizioni