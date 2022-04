Luogo in cui le olive diventano olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo in cui le olive diventano olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRANTOIO

Significato/Curiosita : Luogo in cui le olive diventano olio

Complesso ingranaggio in legno e ferro la cui energia veniva data dalla "ruassa" la ruota a pale che girava con la forza dell'acqua. le olive frantumate venivano...

Disambiguazione – "frantoio" rimanda qui. se stai cercando l'omonima cultivar dell'olivo, vedi frantoio (olivo). l'oleificio è un'industria agraria nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

