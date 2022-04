Un leggero tessuto per abiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un leggero tessuto per abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGLINA

Significato/Curiosita : Un leggero tessuto per abiti

Un capo di abbigliamento di stoffa, ma più spesso in tessuto jersey o maglina, senza bottoni e senza colletto, che ricopre il torso di chi la indossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

