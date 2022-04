Impasto per le mattonelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impasto per le mattonelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GRES

Significato/Curiosita : Impasto per le mattonelle

Posa terminata, si passa al riempimento delle fughe tra le mattonelle tramite la boiacca, un impasto semi-liquido di cemento o calce. con questo metodo di...

Inoltre, possono venire suddivise in: non smaltate: cotto, grès rosso, clinker e, in alcuni casi, gres porcellanato; monocottura: può essere rossa, bianca e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con impasto; mattonelle; impasto per tubi di condutture; impasto per tubature; Un impasto edilizio; impasto fangoso; mattonelle artigianali artistiche; Le... mattonelle custodite a Fort Knox; Cerca nelle Definizioni