Si dice di cavallo che soffre d asma - Cruciverba

Si dice di cavallo che soffre d asma.



Soluzione 5 lettere : BOLSO

Significato/Curiosita : Si dice di cavallo che soffre d asma

Nelle quali l'asma lo costringeva a letto, nonostante ernesto cercasse sempre di imporsi sulla malattia. il ragazzo si adirava quando capiva che gli lasciavano...

Ingrid bolsø berdal (afi: ['iri 'bulsø 'bæl]) (levanger, 2 marzo 1980) è un'attrice e cantante norvegese. berdal è nata a levanger, in norvegia.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

