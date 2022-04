Così sono comunemente detti i carassi dorati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono comunemente detti i carassi dorati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PESCI ROSSI

Significato/Curiosita : Cosi sono comunemente detti i carassi dorati

Frequente causa di moria tra i pesci rossi. è suggerito inoltre di lasciare a digiuno un giorno a settimana. sono pesci prolifici, che depongono le uova... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

