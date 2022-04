Complesso di carrucole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Complesso di carrucole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Complesso di carrucole

Ripartito su ogni tratto verticale della fune passante dalle carrucole mobili. la carrucola è un meccanismo costituito da una ruota sulla cui superficie...

paranco, che funziona in modo simile ma presenta una diversa disposizione delle carrucole, in serie anziché in parallelo (si veda foto). il paranco può...