Città francese dalla splendida cattedrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città francese dalla splendida cattedrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CHARTRES

Significato/Curiosita : Citta francese dalla splendida cattedrale

La cattedrale di canterbury, il cui nome completo è cattedrale primaziale metropolitana di nostro signore gesù cristo di canterbury (in inglese: cathedral...

chartres (afi: /at()/) è una città francese di 40 690 abitanti (più di 90 000 con le periferie), capoluogo del dipartimento dell'eure-et-loir, nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con città; francese; dalla; splendida; cattedrale; La città lucana della scuola di Parmenide; Antico nome della città di Napoli; Camminare in centro città : andare a __; Quello storico è il cuore della città ; Celebre compositore francese ; Primo principio della rivoluzione francese fra; Uno storico rivoluzionario francese ; Il dipartimento francese con Bourg-en-Bresse; Sensazioni di sollievo date dalla frescura; Vi recita Vincenzo Salemme: Baciato dalla __; Un benefit offerto dalla ditta; Fa luce dalla costa; È splendida in un brano di Vasco Rossi; Opposta a splendida ... come una giornata; Città campana dalla splendida Reggia borbonica; Città della Francia celebre per la sua cattedrale ; La città della Normandia di cui Monet dipinse la cattedrale ; La cattedrale bruciata a Parigi; La città castigliana con la cattedrale Primada; Cerca nelle Definizioni