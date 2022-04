La Casa tedesca del gruppo Stellantis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Casa tedesca del gruppo Stellantis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPEL

Significato/Curiosita : La casa tedesca del gruppo stellantis

del gruppo general motors, e dal 6 marzo 2017 al 16 gennaio 2021 del gruppo francese psa, poi fusosi in stellantis. in passato è stata anche una casa...

Stai cercando altri significati, vedi opel (disambigua). la opel automobile gmbh (conosciuta semplicemente come opel) è una casa automobilistica tedesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con casa; tedesca; gruppo; stellantis; La casa del coccodrillo; La casa reale di Giorgio VI ed Elisabetta II; Si ripetono in casa ; Abitano accanto a noi: __ di casa ; Annientò la flotta tedesca a Scapa Flow; Vasta regione mineraria tedesca ; Razza canina da guardia di origine tedesca ted; Città tedesca dalla famosa università; gruppo di viaggiatori attraverso zone disagevoli; Un gruppo d intriganti; gruppo politico di minore importanza; Uno strumento a fiato del gruppo dei legni; La F della FCA che si è unita a PSA in stellantis ; stellantis = __ e PSA; Un 4x4 in casa stellantis ; Cerca nelle Definizioni