L albero del Libano - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CEDRO

Significato/Curiosita : L albero del libano

Cedro del libano (cedrus libani, a.rich. 1823) è una specie appartenente alla famiglia pinacee. migliaia di anni fa estesi boschi di questo albero ricoprivano...

cedro – genere delle conifere, la cui specie più nota è il cedro del libano cedro (citrus medica) – agrume e relativo arbusto brasile cedro è un comune...

