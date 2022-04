Lo zero temperatura minima possibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo zero temperatura minima possibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASSOLUTO

Significato/Curiosita : Lo zero temperatura minima possibile

lo zero assoluto è la temperatura minima possibile teorica di un qualsiasi sistema termodinamico...

Filosofia, l'assoluto è una realtà la cui esistenza non dipende da nessun'altra, ma sussiste in sé e per sé. etimologicamente il termine assoluto deriva dal...

