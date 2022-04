La trainano i cani sulla neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La trainano i cani sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SLITTA

Significato/Curiosita : La trainano i cani sulla neve

Come mezzo per la pratica del dog scootering, ovvero la versione "estiva" della slitta trainata da cani. in questa versione, i cani trainano un monopattino...

Se stai cercando la componente di armi da fuoco leggere, vedi slitta (armi). la slitta è un veicolo con dei pattini che scivolano al posto di ruote che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

