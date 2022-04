Torre da cui i musulmani sono chiamati a pregare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torre da cui i musulmani sono chiamati a pregare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINARETO

Torre da cui i musulmani sono chiamati a pregare

a torre (minareto, dall'arabo manar, "faro"), mediante un suo richiamo rituale salmodiato (adhan), che da quel momento in poi è obbligatorio pregare (in...

Ha sei. la kutubiyya, o minareto della moschea della kutubiyya, di marrakesh (marocco), età almohade (xii secolo). tale minareto funse da prototipo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

