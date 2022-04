Termine italiano desueto per baby-sitter - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termine italiano desueto per baby-sitter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BAMBINAIA

Significato/Curiosita : Termine italiano desueto per baby-sitter

Giovane cantante si adattò a fare la baby-sitter e in tale veste fu assunta dal direttore d'orchestra italiano sergio failoni, giunto a new york con...

Se stai cercando altri significati, vedi baby sitter (disambigua). una bambinaia è una persona che per lavoro si occupa di accudire (a tempo pieno oppure... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Vi pose termine Ulisse con un astuto espediente; Il becco degli uccelli, con termine scientifico; termine noto di un problema; termine che, in bibliografia, indica le parole iniziali di un testo; Storica disfatta dell esercito italiano del 1917; Il celebre filosofo italiano autore de Il futuro della democrazia; Un Martino neuroscienziato e ricercatore italiano ; Manlio, noto paesaggista italiano ; In linguaggio desueto , i doni durante le feste; Termine desueto con il quale veniva chiamato il mascara; Un sinonimo desueto di parroco; Un nome un po' desueto per le rotte aeree fisse; La baby -sitter più anziana; La nostra... baby sitter; La baby sitter più anziana; La baby sitter meno giovane; La baby-sitter più anziana; La nostra... baby sitter ; La babysitter più anziana; La babysitter meno giovane;