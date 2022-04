Strisce di acciaio che formano un binario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strisce di acciaio che formano un binario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTAIE

Significato/Curiosita : Strisce di acciaio che formano un binario

Anonima di jannis kounellis, che ha realizzato un esteso pannello in acciaio su cui sono situati dei binari che bloccano numerosi oggetti: un cappello, un soprabito...

rotaie – elementi del binario ferroviario rotaie – film del 1929 diretto da mario camerini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con strisce; acciaio; formano; binario; Brand di abbigliamento sportivo con 3 strisce ; Sottili strisce di pelle... per stringere; Fumetto in strisce ; strisce di garza; Donne dai muscoli d acciaio ; La sua punta riesce a tagliare l acciaio ; Vi si trova il celebre ghiacciaio Vatnajokull; È simile al ghiacciaio ; Lo formano i soci di una SpA; Informano l assemblea; Bioccoli che si formano in ambienti polverosi; formano reparti; È disposta all interno del binario ; Un elemento del binario ; Galleria con il binario ; Composto binario con due atomi di zolfo; Cerca nelle Definizioni