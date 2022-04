Sono composte da due o più atomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono composte da due o più atomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOLECOLE

Significato/Curiosita : Sono composte da due o piu atomi

Diverse tra loro, chiamate atomi, la cui unione dà origine a tutte le sostanze conosciute. queste particelle erano la più piccola entità esistente e non...

Diverse della molecola. in particolare, nelle molecole biatomiche, corrispondono a distanze internucleari differenti. nel caso di molecole biatomiche omonucleari... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con sono; composte; atomi; Corpo celeste i cui frammenti sono meteoriti; Nel basket ci sono quelle tiratrici; Quelle di Narnia sono raccontate in libri e film; Torre da cui i musulmani sono chiamati a pregare; Alcune possono essere stupefacenti; Il nome del Cammino spagnolo: __ de composte la; composte zza, decoro; Primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno; Ha un venerato santuario a composte la; Divisi, disuniti... come atomi ; Scienza che confronta diversi esseri: anatomi a __; L anatomi sta del 700 che studiò l elettricità nelle rane; In anatomi a la troviamo vicino alla fibula; Cerca nelle Definizioni