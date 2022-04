La simboleggia la Fenice con il suo ciclo vitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La simboleggia la Fenice con il suo ciclo vitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RINASCITA

Significato/Curiosita : La simboleggia la fenice con il suo ciclo vitale

Religione egizia, è la fenice a deporre l'uovo, dal quale rinascerà, ciclicamente. la fenice è dotata di alito vitale dal quale nasce il dio dell'aria shu...

rinascita (the man who came back) – film del 1931 diretto da raoul walsh rinascita – mensile diretto da giovanni papini (1928-1935) rinascita – settimanale...

