Sbuca dal tetto delle case col camino - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : COMIGNOLO

Significato/Curiosita : Sbuca dal tetto delle case col camino

La canna del camino. dalla sala superiore, ampia e con copertura a volta, una ripida scala di ferro si arrampica ad una botola che sbuca sulla terrazza...

L'efficacia del comignolo aumenta poiché sfrutta il principio di bernoulli: ovvero se una corrente d'aria passa sopra all'apertura del comignolo essa crea una...

