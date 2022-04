Lo si prova quando si rimane meravigliati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si prova quando si rimane meravigliati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STUPORE

Significato/Curiosita : Lo si prova quando si rimane meravigliati

In medicina, si definisce stupor la mancanza della funzione cognitiva critica unita a un livello di coscienza in cui il malato non è in grado di rispondere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

