Le piace intrattenersi con le parole dei libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piace intrattenersi con le parole dei libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LETTRICE

Significato/Curiosita : Le piace intrattenersi con le parole dei libri

dove trova tre ragazze, di età molto maggiore della sua, con cui decide di intrattenersi un poco e di ballare. queste però dopo poco se ne vanno e holden...

La sovrana lettrice (the uncommon reader) è un romanzo breve scritto da alan bennett nel 2007. a una cena ufficiale, circostanza che generalmente non si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

La sovrana lettrice (the uncommon reader) è un romanzo breve scritto da alan bennett nel 2007. a una cena ufficiale, circostanza che generalmente non si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con piace; intrattenersi; parole; libri; piace a chi danza; Non la nega il compiace nte; Bevanda che piace molto agli inglesi; Reso più piace vole e decorato; Due parole per... Ko; Lo è il consenso senza parole ; Garbuglio di parole ; parole che lusingano l amor proprio; Quelle di Narnia sono raccontate in libri e film; Cambiano i libri in diari; Vi stanno libri allineati e soprammobili; Squilibri o o alterazione di un funzionamento;