Il Paese di Sofia sul Mar Nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Paese di Sofia sul Mar Nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BULGARIA

Significato/Curiosita : Il paese di sofia sul mar nero

L'europa centrale con il mar nero, il mar egeo e il medio oriente. grazie alla sua posizione centrale nella penisola balcanica, sofia è stata anche nel passato...

Vedi bulgaria (disambigua). coordinate: 42°45'n 25°30'e / 42.75°n 25.5°e42.75; 25.5 la bulgaria, ufficialmente repubblica di bulgaria (in bulgaro: ascolta[... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con paese; sofia; nero; Lo è un paese come la Norvegia o la Danimarca; Il paese asiatico dell attivista Aung San Suu Kyi; Il paese di Nicole Kidman; Il paese in miniatura... visitato da Gulliver; Nativi di sofia ; sofia , nota regista; Assenza del dolore nella filosofia epicurea; Non è sofia per una consonante; nero ne lo avrebbe appiccato a Roma; Isole delle Bahamas coi giardini di corallo nero ; Un tenero neonato di animale; Penisola del mar nero