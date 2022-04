Negozio specializzato in sandwich e toast - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negozio specializzato in sandwich e toast. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANINERIA

Significato/Curiosita : Negozio specializzato in sandwich e toast

The toast = essere la persona più festeggiata (toast nel significato di "persona a cui si brinda", "brindisi"). espressioni idiomatiche con house e home...

Di cui rappresentano il contorno tradizionale. come cibo da strada, le paninerie vendono infatti panini farciti al momento con salsiccia e friarielli.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

