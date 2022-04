L insieme delle ricariche per le armi da fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle ricariche per le armi da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MUNIZIONI

Significato/Curiosita : L insieme delle ricariche per le armi da fuoco

L'arma dalla bocca da fuoco rendeva le prime armi estremamente lente nel reiterare l'azione di fuoco in quanto i tempi di ricarica erano lunghi e dipendenti...

Più leggere 5,56 mm che consentono ai soldati di trasportare più munizioni. le munizioni di calibro più pesante sono mantenute dove la distanza ed il peso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

