Ian __, autore di Espiazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ian __, autore di Espiazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MCEWAN

espiazione è un romanzo dello scrittore britannico ian mcewan, pubblicato nel 2001. briony tallis, una ragazza inglese di 13 anni con un talento per la...

Ian russell mcewan (aldershot, 21 giugno 1948) è uno scrittore e sceneggiatore britannico. è nato nel 1948 ad aldershot e vive ad oxford. è autore di due... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

