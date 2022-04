Hanno oblò, programmi e centrifughe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno oblò, programmi e centrifughe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LAVATRICI

Significato/Curiosita : Hanno oblo, programmi e centrifughe

Di lavatrici: a carica frontale, che hanno uno sportello sulla parte anteriore della macchina, il cosiddetto oblò. questi modelli sono i più diffusi, permettono...

Distingue fra lavatrici finalizzate all'utilizzo domestico e quelle per l'uso industriale. nell'uso industriale lo scopo delle lavatrici non è solo quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

